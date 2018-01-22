Премьер Лаоса заявил, что в армии его страны все связано с Россией

ВЬЕНТЬЯН, 22 янв – РИА Новости. Премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит заявил, что в армии его страны все связано с Россией.

"Мы высоко оцениваем развитие взаимосвязей между Россией и Лаосом на нынешнем этапе. Можно сказать, что все, что есть в Вооруженных силах Лаоса, связано с Россией. Очень надеемся на Российскую Федерацию и в дальнейшем", — сказал он в понедельник на встрече с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу.