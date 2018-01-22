В ДНР заявили, что готовы к следующему этапу обмена пленными с Киевом

Сотрудники военной полиции ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом. Архивное фото

Сотрудники военной полиции ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом. Архивное фото

ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы к следующему этапу обмена пленными с Киевом, препятствий для этого нет, заявила в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 января в Минске обменялись списками для обмена пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена пленными и ожидают следующего этапа в феврале-марте.

"Я не вижу никаких препятствий провести второй этап обмена. Тем более мы к нему полностью готовы", — сказала Морозова журналистам.

В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".