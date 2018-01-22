Пенс увидел "зарю новой эры" в решении палестино-израильского конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс выразил надежду на то, что израильтяне и палестинцы находятся на "заре новой эры" процесса урегулирования многолетнего взаимного конфликта.

Пенсу, который завершает свое ближневосточное турне, устроили торжественную встречу израильтяне в благодарность за признание Иерусалима их столицей, а палестинцы бойкотировали его приезд, возмутившись игнорированием их претензий на восточную часть города.

На встрече с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху Пенс назвал "честью быть в столице Израиля Иерусалиме от имени президента Соединенных Штатов" и повторил, что, принимая решение о статусе города, Дональд Трамп стремился придать свежий импульс палестино-израильскому мирному процессу.

"Выступая 6 декабря со своим историческим заявлением, президент Трамп поступил так, будучи убежден, что признание израильской столицы Иерусалима создает возможность для того, чтобы продвинуться в добросовестных переговорах между Израилем и палестинской администрацией", — сказал вице-президент.

"Я надеюсь, что мы на заре новой эры возобновления обсуждений, направленных на достижение мирного разрешения многолетнего конфликта", — добавил он.

Палестинские власти ответили на решение Трампа отказом от практически монопольного до сих пор американского посредничества в ближневосточном урегулировании и призвали к его перезапуску на основе многосторонних форматов, включая международную конференцию.