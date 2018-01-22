Порошенко планирует подписать закон о Донбассе, как только его получит

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", как только документ поступит ему из Верховной рады.

Парламент Украины на прошлой неделе принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Для вступления закона в силу, документ должен быть подписан президентом и опубликован в официальном издании – газете "Голос Украины".

"Хочу четко заявить: я подпишу его, как только он поступит из украинского парламента – Верховной рады", — сказал Порошенко в понедельник во время выступления в Киеве по случаю Дня соборности Украины, которое транслировали украинские телеканалы.

Ранее депутаты фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде зарегистрировали постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса. Согласно информации на сайте Рады, соответствующий документ был зарегистрирован в парламенте в пятницу. Согласно процедуре, спикер парламента не может передать президенту закон на подписание, пока Рада не рассмотрит это постановление. Однако украинский парламент в пятницу завершил работу и ушел на каникулы до 6 февраля.