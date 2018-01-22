Сеул осудил слова главы МИД Японии о принадлежности спорных островов Токто

ТОКИО, 22 янв — РИА Новости. Южная Корея выразила сожаление в связи с высказываниями главы МИД Японии относительно территориальной принадлежности островов Токто (японское название Такэсима).

"Мы выражаем глубокое сожаление повторяющимися несправедливыми претензиями Японии на острова Токто, являющиеся нашей неотъемлемой территорией, которые вновь прозвучали в ходе выступления главы МИД (Японии — ред.)", — говорится в обнародованном пресс-релизе южнокорейского МИД.

В документе подчеркивается, что "правительство Японии должно прекратить свои несправедливые претензии на острова Токто, которые вне всякого сомнения являются суверенной территорией исторически, географически, а также согласно международному законодательству".

Япония после Второй мировой войны претендует на группу небольших островов Токто (японское название Такэсима) в западной части Японского моря, которые находятся под суверенитетом Южной Кореи. Острова известны также как скалы Лианкур. Япония предлагает Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.

Ранее в понедельник глава МИД Японии Таро Коно, выступая в парламенте, назвал острова Токто (Такэсима) частью японской территории.