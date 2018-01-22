Нетаньяху поблагодарил Пенса за "историческое" решение по Иерусалиму

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил вице-президента США Майка Пенса за американское признание Иерусалима израильской столицей и заявил, что союз двух стран никогда не был крепче.

"Впервые за то время, что я здесь, мы можем оба сказать эти три слова: столица Израиля Иерусалим", — сказал он в начале переговоров, которые проходят в его канцелярии.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании города израильской столицей и переводе туда американского посольства, порвав с устоявшимися международными подходами и проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть Иерусалима.

"Я хотел бы поблагодарить президента Трампа и вас за это историческое заявление, которое, как я знаю, вы поддерживали", — продолжил Нетаньяху.

"Я жду возможности обсудить с вами… продолжение работы над укреплением того замечательного союза, который есть между нами и который никогда не был крепче", — добавил он.

Пенс в свою очередь повторил, что, принимая решение о Иерусалиме, Трамп стремился придать свежий импульс палестино-израильскому мирному процессу.