СМИ сообщили о нападении на сотрудников ООН в Афганистане

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Группа вооруженных людей напала на сотрудников ООН в столице Афганистана Кабуле в понедельник, передает агентство Khaama Press со ссылкой на представителей службы безопасности.

Согласно данным агентства, в результате нападения погиб один человек, женщину, которая, по некоторым сообщениям, является сотрудницей ООН, взяли в заложники. Полиция проводит расследование инцидента, один человек был задержан.

По данным телеканала Tolo News, неизвестные похитили женщину вместе с ее ребенком по дороге в школу.

Цель злоумышленников не уточняется, кроме того, согласно информации агентства, ни одна группа пока не взяла ответственность за инцидент.