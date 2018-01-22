Лавров заявил о необходимости полного снятия блокады с Йемена

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Москве считают необходимым полное снятие блокады с Йемена, в котором уже третий год продолжается вооруженное противостояние, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия приветствует решение арабской коалиции о смягчении блокады йеменского порта Ходейда и единственной на сегодняшний день транспортной артерии, которая связывает главный город страны и ее северные провинции с внешним миром", — сказал российский министр по итогам переговоров с йеменским коллегой Абделем Маликом Аль-Махляфи.

Он подчеркнул, что "важно добиваться полного снятия морской и воздушной блокады, отмены всех ограничений на доставку продовольствия, лекарств, другой номенклатуры товаров первой необходимости".

В ноябре коалиция после попытки йеменских повстанцев-хуситов нанести баллистический удар по Эр-Рияду ввела блокаду всех портов и аэропортов в Йемене, закрыв доступ гуманитарной помощи в страну. ООН выразила озабоченность ситуацией, отметив, что действия коалиции могут привести к ухудшению без того тяжелой ситуации и голоду.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция позднее ослабила блокаду, открыв для гуманитарной помощи порты Ходейда и Салиф, а также аэропорт в контролируемой повстанцами столице Йемена Сане.

По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 22 миллиона жителей Йемена, более чем восьми миллионам человек угрожает голод.