Только жители Йемена могут определить судьбу страны, заявил Лавров

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Только жители Йемена могут определить судьбу своей страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Только сами йеменцы могут определить судьбу своей страны, и Россия, которая поддерживает контакты со всеми сторонами, готова всячески способствовать этому. Мы почувствовали, что такой наш подход встречает понимание и поддержку в Йеменской Республике", — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена Абделем Маликом Аль-Махляфи.

По его словам, Россия считает необходимым не только продолжение, но и интенсификацию соответствующих международных усилий при центральной роли ООН по созданию условий для завязывания устойчивого внутрийеменского диалога с участием всех политических сил этой страны.

"Мы считаем, что схемы политического обустройства Йемена, подготовленные в других форматах и навязанные йеменскому народу извне, скорее всего, окажутся нежизнеспособными и даже контрпродуктивными", — добавил министр иностранных дел России.

С августа 2014 года Йемен остается ареной противостояния легитимных с точки зрения мирового сообщества властей страны и мятежных формирований. Ситуация резко обострилась 29 ноября 2017 года, когда в Сане начались ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки повстанцев движения "Ансар Алла" (хуситов) захватить ряд учреждений и объектов, находившихся под контролем сторонников экс-президента Али Абдаллы Салеха. 2 декабря бывший глава государства объявил о разрыве партнерских отношений с хуситами, а 4 декабря был убит мятежниками.

По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 22 миллиона жителей Йемена, более чем восьми миллионам человек угрожает голод.