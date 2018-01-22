В Бердянске из-за подрыва гранаты преступником пострадали трое полицейских

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Трое полицейских тяжело ранены во время подрыва гранаты мужчиной в Бердянске Запорожской области, заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили, что мужчина погиб в результате взрыва в Бердянске Запорожской области во время его задержания, на месте работает полиция.

"Сегодня после 09.00 (10.00 мск) в Бердянске Запорожской области трое сотрудников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия в отношении криминогенного элемента. Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату. В результате взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения. Медики борются за их жизнь", — написал Князев на своей странице в Facebook.