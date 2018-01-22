Глава МИД Йемена поблагодарил Россию за поддержку правительства страны

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Йемен благодарит Россию за помощь и поддержку законного правительства страны, заявил глава МИД Йемена Абдельмалик аль-Махляфи.
Аль-Махляфи сообщил, что обсудит с Лавровым проблемы, представляющие взаимный интерес, ситуацию в Йемене и проблемы ближневосточного региона.
Он отметил хорошее развитие отношений между Россией и Йеменом на принципах равноправия, уважении суверенитета.
"Такой уровень отношений позволяет открывать нам новые горизонты, в том числе укреплять сотрудничество в различных областях", — отметил йеменский министр.
С августа 2014 года Йемен остается ареной противостояния легитимных с точки зрения мирового сообщества властей страны и мятежных формирований. Ситуация резко обострилась 29 ноября 2017 года, когда в Сане начались ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки повстанцев движения "Ансар Алла" (хуситов) захватить ряд учреждений и объектов, находившихся под контролем сторонников экс-президента Али Абдаллы Салеха. Второго декабря бывший глава государства объявил о разрыве партнерских отношений с хуситами, а 4 декабря был убит мятежниками. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 22 миллиона жителей Йемена, более чем восьми миллионам человек угрожает голод.