Глава МИД Йемена поблагодарил Россию за поддержку правительства страны

Министр иностранных дел Йемена Абдельмалик аль-Махляфи на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. 22 января 2018

Министр иностранных дел Йемена Абдельмалик аль-Махляфи на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. 22 января 2018

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Йемен благодарит Россию за помощь и поддержку законного правительства страны, заявил глава МИД Йемена Абдельмалик аль-Махляфи.

"Благодарю вас, ваше правительство за помощь, поддержку законного правительства Йемена", — сказал он в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Аль-Махляфи сообщил, что обсудит с Лавровым проблемы, представляющие взаимный интерес, ситуацию в Йемене и проблемы ближневосточного региона.

Он отметил хорошее развитие отношений между Россией и Йеменом на принципах равноправия, уважении суверенитета.

"Такой уровень отношений позволяет открывать нам новые горизонты, в том числе укреплять сотрудничество в различных областях", — отметил йеменский министр.

С августа 2014 года Йемен остается ареной противостояния легитимных с точки зрения мирового сообщества властей страны и мятежных формирований. Ситуация резко обострилась 29 ноября 2017 года, когда в Сане начались ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки повстанцев движения "Ансар Алла" (хуситов) захватить ряд учреждений и объектов, находившихся под контролем сторонников экс-президента Али Абдаллы Салеха. Второго декабря бывший глава государства объявил о разрыве партнерских отношений с хуситами, а 4 декабря был убит мятежниками. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 22 миллиона жителей Йемена, более чем восьми миллионам человек угрожает голод.