Экс-глава дипломатической службы Британии рассказал о "расизме" Тэтчер

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер хотела, чтобы в Южно-Африканской республике жили "исключительно белые люди". Об этом в мемуарах рассказал экс-глава Дипломатической службы Соединенного Королевства сэр Патрик Райт. Выдержки из дневников опубликовала газета The Daily Mail.

По словам Райта, однажды Тэтчер призналась, что ей импонирует идея выделения ЮАР в "белое мини-государство", обособленное от соседних территориальных образований с темнокожим населением. Дипломат возразил, назвав эту идею продолжением апартеида. В ответ глава правительства упрекнула его в "невнимательности к стратегическим интересам" Великобритании.

Автор книги также утверждает, что "железная леди" ненавидела немцев. Например, она не поладила с канцлером ФРГ Гельмутом Колем: по воспоминаниям одного из немецких дипломатов, после попытки покушения на Тэтчер Коль несколько раз звонил на Даунинг-стрит, однако премьер-министр так и не перезвонила.

© AP Photo / Fritz Reiss Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и канцлер ФРГ Гельмут Коль на британском танке в Германии. 17 сентября 1986 © AP Photo / Fritz Reiss Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и канцлер ФРГ Гельмут Коль на британском танке в Германии. 17 сентября 1986

"В последние недели у Маргарет Тэтчер проявились признаки германофобии. <…> Любой намек на воссоединение Германии для нее — анафема", — говорится в одной из глав.

Маргарет Тэтчер стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра в Великобритании. За годы пребывания на посту она заслужила репутацию "железной леди": Тэтчер была сторонницей монетаризма и ограничения деятельности профсоюзов, выступала за повышение налогов. Премьер-министр провела ряд жестких экономических реформ и инициировала приватизацию крупных госкомпаний. Под ее руководством британский флот восстановил контроль над Фолклендскими островами.

В 1984 году боевики Ирландской республиканской армии совершили на Тэтчер покушение, взорвав бомбу в отеле в Брайтоне во время конференции консерваторов. Премьер не пострадала, однако погибли пять человек.