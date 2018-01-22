Глава МИД Дании отказался комментировать приезд Пучдемона в Копенгаген

БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен отказался комментировать приезд бывшего председательства правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Копенгаген, отметив, что только что узнал об этом событии.
Ранее газета Pais написала, что Пучдемон в понедельник прилетел из Брюсселя в Копенгаген. В минувшую пятницу Университет Копенгагена сообщил, что в понедельник Пучдемон примет участие в дебатах "Каталония и Европа на перекрестке за демократию".
Ранее прокуратура Испании заявила, что обратится в суд с требованием выдать европейский ордер на арест Пучдемона, если он отправится из Брюсселя в Копенгаген.
Пучдемон и еще четыре бывших советника правительства Каталонии, в отношении которых выдвинуты обвинения в организации мятежа и подготовке восстания, уехали из Испании в Бельгию два месяца назад. С того времени Пучдемон не покидал бельгийскую территорию.
В декабре судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал ордер на арест Пучдемона на территории страны, однако отозвал европейский ордер, выданный ранее судьей Национальной судебной палаты.