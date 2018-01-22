Пучдемон может запросить вид на жительство в Бельгии, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 22 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон может запросить вид на жительство в Бельгии, сообщил в понедельник РИА Новости источник в адвокатском корпусе Брюсселе.

Пучдемон и еще четыре бывших советника правительства Каталонии, в отношении которых в Испании выдвинуты обвинения в организации мятежа и подготовке восстания, уехали в Бельгию два месяца назад. С того времени Пучдемон не покидал бельгийскую территорию.

"Он (Пучдемон) может запросить регуляризацию (оформление вида на жительство по месту проживания – ред.)", — сказал собеседник агентства.

По данным газеты Capitale, Пучдемон в настоящее время снимает в пригороде Антверпена виллу с участком в 2,5 гектара. Она принадлежит фламандскому бизнесмену Вальтеру Вербракену, который, согласно утверждениям местной прессы, является дядей Барта Де Вейвера, губернатора Антверпена и лидера партии фламандских националистов "Новый фламандский альянс".

В пятницу Пучдемон заявил, что считает законным не только выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства Каталонии, но и руководить автономным сообществом, находясь в Брюсселе, при помощи новых технологий. При этом он дал понять, что не собирается возвращаться в Испанию, где выдан ордер на его арест. Пучдемон пояснил, что изучает, может ли его статус депутата гарантировать ему иммунитет. В ответ правительство Испании заявило, что не допустит никаких незаконных действий при процедуре утверждения нового главы автономии каталонским парламентом.

Ранее юристы испанского правительства, изучив регламент парламента Каталонии, пришли к выводу, что Пучдемон не может проходить процедуру утверждения в должности главы правительства автономии по видеосвязи, находясь при этом на территории Бельгии, так как кандидат на пост председателя женералитета должен лично присутствовать в парламенте для представления своей программы.

Первое заседание парламента, на котором депутаты будут обсуждать кандидатуру нового главы автономного сообщества, должно состояться до 31 января. На нем кандидат должен изложить программу и обратиться с просьбой к парламентариям утвердить его кандидатуру. Для утверждения необходимо абсолютное большинство в 135-местном парламенте.