Пучдемон может запросить вид на жительство в Бельгии, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 22 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон может запросить вид на жительство в Бельгии, сообщил в понедельник РИА Новости источник в адвокатском корпусе Брюсселе.
Пучдемон и еще четыре бывших советника правительства Каталонии, в отношении которых в Испании выдвинуты обвинения в организации мятежа и подготовке восстания, уехали в Бельгию два месяца назад. С того времени Пучдемон не покидал бельгийскую территорию.
"Он (Пучдемон) может запросить регуляризацию (оформление вида на жительство по месту проживания – ред.)", — сказал собеседник агентства.
По данным газеты Capitale, Пучдемон в настоящее время снимает в пригороде Антверпена виллу с участком в 2,5 гектара. Она принадлежит фламандскому бизнесмену Вальтеру Вербракену, который, согласно утверждениям местной прессы, является дядей Барта Де Вейвера, губернатора Антверпена и лидера партии фламандских националистов "Новый фламандский альянс".
Первое заседание парламента, на котором депутаты будут обсуждать кандидатуру нового главы автономного сообщества, должно состояться до 31 января. На нем кандидат должен изложить программу и обратиться с просьбой к парламентариям утвердить его кандидатуру. Для утверждения необходимо абсолютное большинство в 135-местном парламенте.