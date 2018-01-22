В Азербайджане задержали группировку, вывезшую свыше 80 миллионов долларов

БАКУ, 22 янв – РИА Новости. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержали участников группировки, которая вывезла из страны свыше 80 миллионов долларов контрабандным путем, сообщил в понедельник отдел по связям с общественностью СГБ.
По данным ведомства, в течение 2017 года через границу Азербайджана без декларирования были вывезены более 80 миллионов долларов, более 5 миллиардов рублей, а также 248,9 тысячи евро наличными.
Возбуждено уголовное дело по статьям "контрабанда, совершенная повторно", "контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору", "незаконное предпринимательство с извлечением крупного дохода". По этому делу задержаны и привлечены к уголовной ответственности трое азербайджанцев, а также гражданин Грузии, сообщили в СГБ.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.