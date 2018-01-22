Россия готова содействовать решению конфликта в Йемене, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Йемена Абдельмаликом аль-Махляфи в Москве. 22 января 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Йемена Абдельмаликом аль-Махляфи в Москве. 22 января 2018

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Россия рассчитывает, что тяжелая гуманитарная ситуация в Йемене побудит стороны перейти от военных действий к переговорам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Проблемы, которые возникли, связанны с внутриполитическим конфликтом в вашей стране, с участием арабской коалиции. Мы рассчитываем, что тяжелейшая гуманитарная ситуация побудит всех, от кого это зависит, срочно перейти от военных действий к переговорам, политическому урегулированию с участием всех йеменских сил", — заявил Лавров на встрече с главой МИД Йемена Абделем Маликом Аль-Махляфи.

"Россия, как страна, поддерживающая отношения со всеми без исключения йеменскими группировками, со всеми внешними игроками, которые так или иначе влияют на ситуацию в Йемене, готова всячески этому содействовать", — добавил министр.

С августа 2014 года Йемен остается ареной противостояния легитимных с точки зрения мирового сообщества властей страны и мятежных формирований. Ситуация резко обострилась 29 ноября 2017 года, когда в Сане начались ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки повстанцев движения "Ансар Алла" (хуситов) захватить ряд учреждений и объектов, находившихся под контролем сторонников экс-президента Али Абдаллы Салеха. Второго декабря бывший глава государства объявил о разрыве партнерских отношений с хуситами, а 4 декабря был убит мятежниками. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 22 миллиона жителей Йемена, более чем восьми миллионам человек угрожает голод.