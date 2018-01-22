Япония пообещала усилить оборонную мощь

ТОКИО, 22 янв — РИА Новости. Япония будет усиливать оборонную мощь для защиты своей безопасности, в том числе за счет системы ПРО Aegis Ashore, заявил в понедельник премьер-министр Синдзо Абэ, выступая с программной речью в парламенте страны.

Говоря о ракетной угрозе КНДР, Абэ высказался за принятие конкретных мер в тесном сотрудничестве с США. "Глядя в лицо реальности ухудшающейся ситуации в области безопасности, мы будем усиливать оборонную мощь нашей страны, в то числе внедрением Aegis Ashore и Standoff missile (крылатых ракет большой дальности — JASSM)", — сказал Абэ.

По его словам, к концу года Япония пересмотрит основные положения в области обороны для большей защиты граждан.

В последнее время Япония на основе тесного военного союза с США нацелена на наращивание военной мощи под предлогом ракетной угрозы со стороны КНДР. Несколько раз через территорию Японию во время испытаний перелетели северокорейские ракеты, способные нести ядерные боеголовки. В случае агрессии против Северной Кореи, Пхеньян грозит нанести ядерные удары по военным базам США, в том числе на территории Японии.