В Ливии задержали более 60 подозреваемых в причастности к атаке на аэропорт

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Более 60 человек задержаны по подозрению в причастности к нападению на аэропорт столицы Ливии Триполи, передает агентство Синьхуа со ссылкой на формирование "Специальные силы сдерживания".

"В ходе нападения на аэропорт и попытки нападения на тюрьму был задержан 61 человек", — приводит агентство заявление формирования, лояльного правительству нацсогласия в Триполи.

Отмечается, что позднее шесть человек отпустили.

Местные СМИ сообщали, что на аэропорт в прошлый понедельник напала радикальная группировка "Аль-Бакара", и в бой с ней вступило контролирующее аэропорт формирование "Специальные силы сдерживания", лояльное правительству нацсогласия в Триполи.

Правительство нацсогласия Ливии, сформированное в Триполи в 2016 году благодаря усилиям ООН, сотрудничает с местными вооруженными формированиями, так как не смогло заручиться поддержкой национальной армии и парламента, заседающего на востоке страны.