Филиппины депортируют 19 гражданок России по подозрению в проституции

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Власти Филиппин депортируют 19 россиянок по подозрению в проституции, передает телеканал ABS-CBN со ссылкой на бюро по вопросам иммиграции.

По данным телеканала, россиянки были задержаны в ночном клубе в городе Анхелес.

"Они все будут депортированы за работу без виз и за другие иммиграционные правонарушения", — заявил представитель бюро по вопросам иммиграции Джейме Моренте (Jaime Morente).

Кроме того, два корейца, предположительно, агенты девушек, также были задержаны. Они работали в качестве менеджера и кассира в клубе. Они помогли девушкам попасть в страну.