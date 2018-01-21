Лавров: некоторые конгрессмены признают ненормальность отношений с Россией

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Некоторые члены конгресса США признают абсолютную ненормальность нынешних отношений с РФ и необходимость выправлять ситуацию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".

"Нас обнадеживает то, что в последнее время со стороны некоторых членов конгресса, политологических кругов США, некоторых дипломатов негромко, в доверительных разговорах признаются абсолютная ненормальность такой ситуации (политика США в отношении РФ – прим. ред.) и необходимость ее выправлять", — заявил он.

"Правда, все при этом говорят, что не правы были те, кто нас пытался загнать в угол, видно, что нас изолировать не получается, достаточно посмотреть на график встреч и поездок президента России, других членов правительства, чтобы понять, что изоляция не получилась. Они говорят, что понимают, что "перебрали" в этом вопросе, но предлагают нам сделать какой-нибудь шаг, чтобы они могли сказать, что Россия "подвинулась". Эта психология, конечно, не может не вызывать ощущение того, что великодержавный менталитет не служит добрую службу США. Они предлагают сделать что-то по Украине", — сообщил Лавров.