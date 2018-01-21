Отказ от Минских соглашений будет крахом для урегулирования, считает Песков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Ситуация на юго-востоке Украины может быть разрешена только путем выполнения минских договоренностей, заявления об отказе от них означали бы полный крах, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Только минские договоренности. Это единственный документ, который у нас есть, и который был согласован", — сказал Песков в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" телеканала "Россия-1".

Так он ответил на вопрос, что необходимо сделать, чтобы ситуация в Донбассе не затянулась на десятилетия.

Как отметил Песков, ни одна из сторон конфликта или стран-гарантов никогда не говорила о потере жизнеспособности минских договоренностей. Подобные заявления, по словам Пескова, в нынешней ситуации означали бы "полный крах".

"Потому что никто не знает, удастся ли согласовать какой-то новый документ. И, конечно, здесь в данном случае абсолютно не обсуждается вопрос о безальтернативности выполнения Минских договоренностей", — сказал пресс-секретарь президента.