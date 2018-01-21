Более 200 домов остались без тепла в Луганске из-за аварии

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (161)

ЛУГАНСК, 21 янв — РИА Новости. Более 200 многоквартирных домов остались без теплоснабжения в Луганске из-за порыва теплотрассы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Двадцать первого января в 12 часов в результате порыва теплотрассы без теплоснабжения остались 204 многоквартирных жилых дома, 5 школ, 8 детских садов", — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, ремонтно-восстановительные работы уже ведутся силами Луганского городского коммунального предприятия "Теплокоммунэнерго".