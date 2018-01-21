МИД ФРГ решительно осудил террористическую атаку на отель в Кабуле

БЕРЛИН, 21 янв — РИА Новости. МИД ФРГ решительно осудил террористическую атаку на отель Intercontinental в Кабуле, в результате которой погибли по меньшей мере 12 человек, говорится в заявлении, распространенном в воскресенье внешнеполитическим ведомством ФРГ.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel накануне вечером. По последним данным СМИ, жертвами атаки стали 12 человек, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы.

"Мы решительно осуждаем нападение на Intercontinental Hotel в Кабуле. Наши мысли — с жертвами, их семьями и их друзьями. Германия твердо стоит на стороне Афганистана вместе с международным сообществом и будет продолжать оказывать поддержку правительству Афганистана в стабилизации страны и защите ее безопасности", — говорится в заявлении МИД ФРГ.