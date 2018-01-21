Минобороны НКР сообщило о новом применении Баку ударного беспилотника

ЕРЕВАН, 21 янв – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о втором за день случае использования азербайджанскими ВС ударного беспилотника.

Ранее пресс-служба военного ведомства непризнанной республики заявила, что в субботу, примерно в 14.50 по местному времени (13.50 мск), азербайджанские военные сбросили на армянские позиции минометную мину с беспилотника.

"По оперативным данным армии обороны Карабаха выяснилось, что накануне, 20 января, после сброса с беспилотника минометной мины на армянские позиции, дислоцированные на северном направлении линии соприкосновения, на другом, прилегающем рубеже, азербайджанские ВС задействовали еще один ударный беспилотный летательный аппарат, но на этот раз вместо минометного снаряда применив помещенную в обычный стакан ручную гранату", — говорится в сообщении.

В ведомстве назвали нелепой ситуацию, при которой азербайджанская сторона, заявляющая о четырехмиллиардном военном бюджете, использует боеприпасы, изготовленные кустарным способом, "которые еще XX веке применяли афганские моджахеды, а затем террористы из "Исламского государства" (запрещено в РФ — ред)". "В результате агрессивных действий противника армия обороны потерь не понесла", — отмечается в сообщении.