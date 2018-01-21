На затонувшем в Южной Корее судне из Китая обнаружили тела трех человек

ТОКИО, 21 янв — РИА Новости. Сотрудники береговой охраны Южной Кореи обнаружили тела трех человек на затонувшем рыболовецком суде, предположительно, из Китая.
"Учитывая формы и структуру лодки, мы полагаем, что она из Китая", — цитирует агентство Ренхап слова представителей береговой охраны Южной Кореи.
После обнаружения судна к месту крушения для проведения поисково-спасательной операции были направлены шесть кораблей южнокорейской береговой охраны, два патрульных самолета и отряд частной спасательной службы.
Тела были обнаружены внутри судна после того, как рыболовецкую шхуну отбуксировали на мель. Южнокорейские власти уже направили запрос в Пекин для содействия в идентификации судна и погибших рыбаков.