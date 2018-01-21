Польша не поддерживает строительство исламского центра на деньги Эр-Рияда

ВАРШАВА, 21 янв — РИА Новости. Глава МВД Польши Йоахим Бруджиньский заявил, что не поддерживает строительство в Белостоке мусульманского центра на деньги Саудовской Аравии.

Ранее ксендз Тадекш Исакович-Залеский опубликовал на сайте радиостанции RMF FM статью, в которой сообщил, что в Белостоке на востоке Польши будет построен мусульманский культурно-образовательный центр на деньги Саудовской Аравии.

Он рассказал, что недавно участвовал в Варшаве во встрече президента Польши Анджея Дуды с представителями национальных и этнических меньшинств. По словам автора статьи, присутствовавший на этой встрече мусульманский муфтий Томаш Мицкевич, представляющий объединение польских татар, сообщал, что "в Белостоке будет построен величественный мусульманский центр культуры и образования".

"Может в этом не было бы ничего, если бы не информация о том, что спонсором будет Саудовская Аравия, а точнее ее король Мухаммад ибн Салман, носящий титул хранителя двух святынь. Я очень уважаю польских татар. Однако, их зависимость от радикального течения ислама из Саудовской Аравии несет опасность как для польского государства, так и для них самих", — считает Исакович-Залеский.

На эту информацию также отреагировал министр внутренних дел и администрации Польши Йоахим Бруджиньский.

"Я получил соответствующим департаментам министерства внутренних дел и администрации мониторинг этого дела", — написал он в своем аккаунте в Twitter.

"Мне не кажется, чтобы дистанцированные культурно, ментально, исторически и географически ортодоксальные саудовские ваххабиты должны поддержать польских татар, которые всегда могли рассчитывать на поддержку собственной отчизны", — добавил глава МВД.