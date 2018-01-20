Пьяный украинец забыл, где оставил Lexus, и заявил об угоне

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Во Львове нетрезвый водитель забыл, где оставил машину, и решил обратиться в полицию, чтобы найти "угнанный" автомобиль. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области в своем Facebook-аккаунте.

Мужчина заявил, что его автомобиль Lexus угнали с улицы Подвальной. Правоохранители отреагировали на вызов и начали поиски. Машина нашлась в целости и сохранности, но на другой улице.

"Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и просто забыл, что оставил свое транспортное средство на улице Лазневой", — говорится в сообщении патрульной полиции.

Автовладельцу было вынесено постановление "За заведомо ложный вызов специальных служб". Домой мужчина отправился на такси.