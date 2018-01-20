Свыше 30 человек погибли и пострадали при нападении на отель в Кабуле

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. При нападении боевиков на отель Intercontinental Hotel в Кабуле погибли и пострадали 35 человек, сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на источник в силах безопасности.

Точное количество жертв и раненых пока не известно. Сообщается, что один из нападавших был ликвидирован. Второй этаж отеля охвачен пламенем.

Как сообщалось ранее, боевики взяли нескольких человек в заложники. По разным данным, нападавших было трое или четверо, они надели на себя пояса смертника. МВД страны подтвердило факт нападения. Полиция оцепила территорию вокруг здания, сотрудники органов безопасности вступили в перестрелку с боевиками.

Как сообщил телеканалу Tolo представитель афганского МВД, как минимум еще трое боевиков остаются в здании отеля. Службам безопасности удалось вывести оттуда нескольких гостей и сотрудников гостиницы, сейчас они находятся в безопасном месте. Местные жители сообщили, что слышали несколько взрывов.

Отель Intercontinental Hotel в Кабуле уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание отеля, жертвами атаки стали 12 человек. Все боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.