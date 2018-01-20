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В мире

В Пекине прокомментировали принятие Вашингтоном новой оборонной стратегии

19:5420.01.2018
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© AP Photo / Aaron FavilaФлаги США и Китая в Пекине. Архивное фотоФлаги США и Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Aaron Favila

ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Новая "Национальная оборонная стратегия" США, где соперничество с Китаем и Россией отмечено, как один из основных принципов, изобилует ложными и абсурдными суждениями, которые отражают мышление холодной войны, говорится в опубликованном в субботу заявлении министерства обороны КНР.

Флаги США и Китая. Архивное фото
© AFP 2018 / Wang Zhao
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Минобороны США в пятницу обнародовало основные положения новой "Национальной оборонной стратегии". Главными принципами документа стали переход от борьбы с терроризмом к соперничеству с "великими державами", такими как Россия и Китай, которые, как утверждается, угрожают США, и создание для этого мощных вооруженных сил за счет развития стратегических ядерных сил, противоракетной обороны и кибервозможностей.

"Министерство обороны США 19 января представило доклад о "Национальной оборонной стратегии", план национальной стратегии, помимо прочего, содержит абсурдные рассуждения о модернизации китайской армии, не принимая в расчет, что такие преувеличенные явления, как соперничество так называемых великих держав и "китайская военная угроза" изобилуют ложными суждениями в духе "игры с нулевой суммой" и антагонизма", — заявило ведомство.

Отмечается, что "это еще один документ, следующий за "Стратегией национальной безопасности" США, в котором в наивысшей степени видно мышление холодной войны".

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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"Мы настаиваем на том, чтобы США отказались от мышления холодной войны, следовали мирному пути решения основных проблем современности и общей тенденции мирового развития, рационально и объективно оценивали национальную оборону КНР и развитие китайской армии", — отметили в минобороны Китая.

Минобороны подчеркнуло, что "в отличие от идеологии гегемонии, присущей некоторым странам, Китай не имеет желания бороться за господство", а в последние годы армия КНР "активно берет на себя международные обязательства, при этом усилия и вклад Пекина в этой сфере получили повсеместное признание международного сообщества".

"Китай решительно следует по пути мирного развития, твердо придерживается оборонительной политики национальной обороны, не занимается военной экспансией или расширением сфер своего влияния, всегда остается строителем мира во всем мире, вносит вклад в глобальное развитие, защищает существующее мироустройство", — добавили в ведомстве.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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igor.guess
"Мы НАСТАИВАЕМ на том, чтобы США отказались от мышления холодной войны..."
Это и есть авторитаризм...

"...объективно оценивали национальную оборону КНР и развитие китайской армии."
Это невозможно из-за отсутствия объективной информации...
20:37
20.01.2018
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INTRUDER NN
Недруги продолжают ставить "минусы" под позитивными постами... Надеюсь, IP-адреса фиксируются?
20:11
20.01.2018
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