Аэропорт Триполи вновь открылся после нападения боевиков

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Аэропорт столицы Ливии Триполи возобновил свою работу после закрытия около недели назад в связи с атакой боевиков, сообщил местный портал Al Wasat со ссылкой на главу пресс-службы министерства транспорта Ливии Сараджа аль-Хамаля.

"Авиакомпании возобновили запланированные рейсы сегодня, однако рейсы одной компании, это Libyan Wings, не возобновились, потому что она пока не закончила ремонт своих самолетов", — сообщил аль-Хамаль.

Портал Afrigatenews отметил, что первым международным рейсом, который принял международный аэропорт Митига после открытия, стал самолет из саудовской Джидды, а вылетевшим из аэропорта — самолет в Тунис.

Как сообщило ранее местное издание Libyan Express, жертвами вспыхнувших около недели назад столкновений стали не менее 20 человек, 60 получили ранения. Местные СМИ сообщали, что на аэропорт в понедельник напала радикальная группировка "Аль-Бакара", и в бой с ней вступило контролирующее аэропорт формирование "Специальные силы сдерживания", лояльное правительству нацсогласия в Триполи.

Правительство нацсогласия Ливии, сформированное в Триполи в 2016 году благодаря усилиям ООН, сотрудничает с местными вооруженными формированиями, так как не смогло заручиться поддержкой национальной армии и парламента, заседающего на востоке страны.