ВСУ готовы сотрудничать с МККК для создания зон безопасности в Донбассе

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины готовы плодотворно сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста (МККК) для решения ключевых гуманитарных вопросов на линии соприкосновения в Донбассе, в том числе по вопросу создания зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры, сообщается на сайте минобороны Украины в субботу.

По данным ведомства, об этом заявил начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко во время встречи с главой делегации Международного комитета Красного Креста на Украине Аланом Эшлиманом.

"Мы высоко ценим конструктивное сотрудничество, которое складывается между вооруженными силами Украины и представителями Красного Креста. Готовы работать вместе в решении таких важных вопросов, как создание зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры, а также обеспечение движения через линию столкновения, в частности через КПВВ "Золотое" и через мост возле Станицы Луганской", — сказал Муженко.

На переговорах в Минске 19 июля 2017 года сторонами была достигнута договоренность о создании зон безопасности вдоль линии соприкосновения. Было согласовано, что зоны безопасности будут созданы вокруг двух объектов: первой насосной станции в Васильевке и Донецкой фильтрованной станции.