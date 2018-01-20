В Одессе полиция задержала пьяного мужчину, стрелявшего из окна по людям

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости. Пьяный мужчина устроил из окна стрельбу по людям в Одессе, полиция со штурмом его задержала, никто не пострадал, сообщает начальник главного управления национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин.

"Утро. Одесса. Пьяный 49-летний неадекват забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям преклонного возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм. Вместе с КОРД взяли штурмом. Пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику. Сейчас задержан. Без потерпевших", — сказал Головин.

Накануне одесская полиция сообщила, что в центре города произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения (один полицейский позже скончался). Обнаруженный в ходе полицейской операции злоумышленник открыл стрельбу по стражам порядка. Правоохранители застрелили нападавшего.