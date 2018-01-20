Украинские силовики выпустили по району КПВВ более 20 артснарядов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (155)

ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по району пункта въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе более 20 артснарядов, сообщил в воскресенье журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Сегодня 9.15 противник выпустил 21 122-миллиметровый артиллерийский снаряд по позициям наших Вооруженных сил в районе КПВВ "Октябрь-Гнутово" на Мариупольском направлении. Обстрел велся несмотря на присутствие гражданских лиц в районе пункта пропуска. По счастливой случайности жертв и разрушений нет", — сказал Басурин.

Он выразил надежду, что данный факт будет отражен в докладах СММ ОБСЕ.