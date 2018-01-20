МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пауза в работе федеральных учреждений США из-за того, что сенаторы не смогли договориться о финансировании правительства, может продлиться пять-шесть дней, ведомства в таком случае заработают к концу следующей недели, полагает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Федеральное правительство США было вынуждено прекратить работу с наступлением полуночи в субботу по местному времени из-за отсутствия финансирования. Это произошло после того, как республиканцы и демократы в сенате не смогли договориться о принятии нового законопроекта, который позволил бы перечислить средства на деятельность государственных учреждений.

В разговоре с РИА Новости эксперт отметил, что ничего из ряда вон выходящего не произошло, и с так называемым "шатдауном" (shutdown) сталкивались многие американские лидеры. По его словам, подобные паузы в работе правительства объясняются "очень сложным процессом утверждения и прохождения через конгресс всей финансовой документации исполнительной власти США". "Эта борьба идет на протяжении всего года. Конечно, на каком-то этапе происходит коллапс, и финансирование останавливается", — пояснил Суздальцев.

Он предполагает, что федеральные ведомства на этот раз могут не работать на протяжении пять-шести дней, то есть "к концу следующей недели этот вопрос может быть решен".

В целом же, по его мнению, тот факт, что администрация президента Дональда Трампа "допустила подобную ситуацию, говорит о том, что у него нет серьезной поддержки в конгрессе".

Предыдущий шатдаун произошел в 2013 году при предшественнике Трампа — Бараке Обаме. Тогда правительство не работало 16 дней, а вместе с ним и музеи, к которым был закрыт даже подъезд. В итоге тогда в неоплачиваемые отпуска были отправлены 800 тысяч госслужащих. Всего же с 1976 года, когда была принята нынешняя система финансирования правительства, перебои с выделением средств на его деятельность случались 18 раз. При Рональде Рейгане они трижды продолжались один день или меньше, при Джордже Буше-старшем подобная ситуация пришлась на выходные, при Билле Клинтоне в 1995 и 1996 годах шатдауны продолжались 5 и 21 день.