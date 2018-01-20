В Китае заработал самый большой в мире очиститель воздуха

Жительница Пекина одевает маску на лицо, чтобы защититься от смога. 20 декабря 2015

Жительница Пекина одевает маску на лицо, чтобы защититься от смога. 20 декабря 2015

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В городе Сиань на северо-западе Китая в тестовом режиме заработал гигантский очиститель воздуха, сообщает South China Morning Post.

Установка выполнена в форме стометровой башни. Создатели очистителя уверяют, что в мире ему нет аналогов по размеру.

Система работает за счет тепловых станций, построенных вокруг. Попадая внутрь, воздух при нагревании солнечной энергией поднимается по башне и проходит через множество фильтров.

Как отмечает издание, Сиань входит в десятку самых загрязненных китайских городов. После проверки на объекте инспекторы из Института изучения окружающей среды при Китайской академии наук заключили, что за несколько месяцев установке удалось очистить территорию свыше десяти квадратных километров. Общий объем чистого воздуха, выброшенного в атмосферу с момента запуска очистителя, специалисты оценивают примерно в десять миллионов кубических метров.