КИЕВ, 20 янв — РИА Новости. Ополченцы оставили без рассмотрения все заявки компании "Vodafone Украина" на проведение ремонтно-восстановительных работ поврежденного оборудования в районе населенного пункта Оленевка Донецкой области, говорится в сообщении украинской стороны в СЦКК в Facebook в субботу.

Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Ремонтные бригады в среду приступили к восстановлению поврежденного кабеля связи в Донбассе. Вопрос восстановления мобильной связи также поднимался на встрече контактной группы по Донбассу в четверг в Минске. Ранее в компании отмечали, что сетью Vodafone на неподконтрольной Киеву территории Донбасса пользуются почти 2 миллиона абонентов. Накануне в ЛНР сообщили о восстановлении связи в регионе.

"Все заявки "Vodafone", подтвержденные гарантиями безопасности от штаба АТО и переданные ОРДО (отдельным районам Донецкой области), остаются без реализации. В настоящее время гарантий безопасности проведения работ со стороны ОРДО не представлено", — говорится в сообщении.

По мнению Киева, это говорит о том, что ополченцы не заинтересованы в восстановлении связи в Донецкой области.

Вместе с тем отмечается, что 19 января Vodafone завершила ремонтные работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора в районе населенного пункта Веселая Гора в Луганской области. "Это позволяет в полном объеме обеспечить услугами мобильной связи всех абонентов Vodafone, которые проживают на оккупированной части Луганской области", — говорится в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Над выполнением договорённостей работают четыре тематические подгруппы — по безопасности, политике, экономике и гуманитарным вопросам.