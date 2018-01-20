Мэр Гданьска встретился с россиянами, чью машину забросали камнями

КАЛИНИНГРАД, 20 янв — РИА Новости. Мэр польского Гданьска Павел Адамович (Paweł Adamowicz) встретился с семьей жителей Калининградской области, автомобиль которых забросали камнями в историческом центре города, сообщило польское издание Trojmiasto.wyborcza.pl.

Автомобиль с российскими номерами закидали камнями в польском Гданьске 13 января. Жительница Калининграда Екатерина Молодцова написала на Facebook об инциденте, который случился с ее мамой и четырехлетней дочкой. По ее словам, нападение произошло в тот момент, когда ее мать сажала ребенка в машину. Камни сильно повредили заднее стекло автомобиля. В генеральном консульстве России в Гданьске подтвердили факт происшествия.

"Вот почему, как только я услышал, что это случилось, я решил пригласить вас к себе и извиниться. Гданьск — город свободы и открытости для людей, независимо от их национальности и мировоззрения. Поэтому <…> я резко реагирую на любое проявление неуважения, ксенофобии, национализма", — сказал мэр, слова которого приводит издание.

Как ранее сообщили РИА Новости в полиции Гданьска, поиски хулиганов продолжаются.