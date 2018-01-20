"Лохотрон и раздербанивание": в Раде оценили новый закон о приватизации

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Принятие закона о приватизации дало старт окончательному разворовыванию национального достояния Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, настоящей целью инициативы стала возможность скупать национальное достояние по низкой цене, что "добьет" украинскую экономику.

"Этот закон — легализированное "раздербанивание" Украины, лохотрон, на основании которого дограбят всех нас", — подчеркнул Рабинович.

Депутат также отметил, что в нынешних условиях Киеву невыгодно инициировать приватизацию. По мнению Рабиновича, продажа государственных предприятий в частные руки должна осуществляться только после преодоления кризиса.

Ранее Верховная рада приняла правительственный закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", который должен сделать процедуру приватизации в стране "прозрачной и конкурентной", но при этом запрещает продажу имущества субъектам Российской Федерации.