Профсоюзы Франции представили проект договора по вопросу безопасности тюрем

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Профсоюзы Франции CGT и Ufap-Unsa представили проект договора с правительством страны, который должен удовлетворить требования сотрудников французских тюрем, ранее выступивших с критикой мер безопасности в местах заключения.

На прошлой неделе три надзирателя тюрьмы во французской коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году. После этого в тюрьмах по всей стране вспыхнули акции протеста сотрудников. На фоне продолжающихся акций протеста в различных регионах Франции произошли еще несколько нападений заключенных на сотрудников тюрем.

Текст проекта документа опубликован в Facebook Ufap-Unsa. Протокол предусматривает создание в течение четырех лет 1,1 тысячи новых рабочих мест, помещение "радикализованных заключенных" в "полную изоляцию", а также выделение дополнительных "человеческих и технических средств" защиты для сотрудников тюрем.

По словам заместителя генерального секретаря профсоюза Ufap-Unsa Давида Бессона, выступавшего в эфире BFMTV, документ передадут на одобрение чиновникам тюремной администрации, "и именно они примут решение о том, подписывать этот документ или нет".

Французские профсоюзы также призвали участников акций протеста "изменить форму пикетов", чтобы понять, одобряют ли они предложенный проект протокола.