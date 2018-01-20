ООН поддержала кодекс Казахстана по "свободному от терроризма миру"

АСТАНА, 20 янв – РИА Новости. Проект кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, инициированного президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, поддержали в ООН, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
"Мероприятие вызвало большой интерес в ООН. В презентации проекта и его обсуждении приняли участие делегации более 100 государств-членов организации (из них более 30 – на уровне постоянных представителей). Среди участников высокого уровня были заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах аль-Халед ас-Сабах и заместитель министра иностранных дел Афганистана Хикмет Карзай. С докладами выступили заместитель генерального секретаря – руководитель контртеррористического управления ООН Владимир Воронков и помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча", — говорится в сообщении на сайте МИД.
"Выступившие на заседании делегации государств-членов Совбеза активно поддержали инициативу Казахстана и выразили готовность продолжить предметное обсуждения проекта с целью его дальнейшей доработки и согласования, с выходом на всеобъемлющий документ, который призван стать важной основой для укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом", — сообщили в МИД.