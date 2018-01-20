Шойгу прибыл в Мьянму, где встретится с главнокомандующим местных ВС

НЕЙПЬИДО (Мьянма), 20 янв — РИА Новости. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу 20-21 января совершит официальный визит Мьянму, сообщила пресс-секретарь главы российского военного ведомства Россияна Марковская.

"В Нейпьидо, куда прибыл сегодня министр обороны России, пройдут его переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном по перспективам развития двустороннего взаимодействия в оборонной сфере", — сказала Марковская журналистам.

Ранее она сообщила, что Шойгу 20-23 января посетит три юго-восточные республики: Мьянму, Лаос и Вьетнам.