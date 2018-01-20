Белый дом: демократы не смогут остановить растущую экономику Трампа

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Демократы в американском сенате не смогут остановить растущую при нынешнем президенте США экономику страны, заявила в пятницу официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Демократы не могут остановить растущую экономику (президента США Дональда — ред.) Трампа. Неужели они настолько доведены до отчаяния, что вместо этого остановят работу правительства", — написала она в Twitter после голосования в сенате по законопроекту о временном финансировании правительства.

Ранее сторонники данного документа не смогли набрать необходимые 60 голосов для ограничения дебатов по нему и постановки вопроса на окончательное голосование.

Действие предыдущего закона заканчивается в полночь по местному времени (08.00 мск). Это означает, что федеральные ведомства закроют свои двери, в неоплачиваемые отпуска будут оправлены государственные служащие, чье присутствие на работе не является обязательным с точки зрения национальной безопасности.

В последний раз такое случилось в 2013 году, когда в неоплачиваемые отпуска на 16 дней были отправлены 800 тысяч госслужащих.