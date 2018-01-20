В сенате США не удалось ограничить дебаты о финансировании правительства

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Попытка ограничить дебаты по законопроекту о временном финансировании правительства США провалилась в американском сенате.

Голосование продолжается. Но уже сейчас очевидно, что сторонникам законопроекта не удастся набрать 60 голосов, которые необходимы для ограничения времени дебатов и постановки документа на окончательное голосование.

Если документ о финансировании правительства не будет принят до полуночи (08.00 мск), государственные учреждения будут вынуждены закрыться.

США являются одной из немногих стран, где правительство не может в полной мере функционировать в отсутствие бюджета.

Ранее палата представителей конгресса приняла уже четвертый с начала финансового года в октябре временный бюджет — на сей раз до 18 февраля. Однако демократы в сенате блокируют бюджет, ряд положений которого может быть принят только 60 голосами из 100, в то время как у республиканцев всего 51 голос. Демократы требуют включить во временный бюджет меры по иммиграции, против которых выступают республиканцы и Белый дом.