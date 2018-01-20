МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Агентство национальной безопасности США (АНБ) удалило данные, связанные с операциями по слежке, несмотря на обязательство их сохранить, сообщает Politico.

По данным издания, АНБ сообщило окружному судье США Джеффри Уайту, что агентству не удалось сохранить содержание интернет-сообщений, перехваченных по указу экс-президента Джорджа Буша в 2001-2007 годах. Кроме того, не сохранились и резервные копии переписки – они были стерты в 2009, 2011 и 2016 годах.

Представитель АНБ заявил, что данные были стерты, чтобы освободить место для хранения новой информации. "Данные были удалены не специально", — сказал он.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал документ, продлевающий срок действия закона о негласном наблюдении за иностранцами и сборе разведывательной информации.

Существование масштабных программ слежки раскрыл для широкой публики в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. По его данным, американские спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру.

В американском обществе с тех пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках этих программ. В конгрессе не возражают против слежки за иностранцами.

Представители спецслужб уверяют, что не следят за американцами сознательно и что данные граждан США оказываются в базах данных случайно. Спецслужбы также утверждают, что с помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, но отказываются говорить, о каких именно несостоявшихся атаках идет речь.