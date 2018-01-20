Twitter заблокировал свыше тысячи "пропагандистских" аккаунтов

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Twitter сообщил, что выявил новые аккаунты, связанные с Агентством интернет-исследований (IRA), и якобы базирующиеся в России "автоматизированные аккаунты", публикующие контент о президентских выборах в США 2016 года.

"Мы обнаружили дополнительные 1062 аккаунта, связанные с Агентством интернет-исследований", — говорится в сообщении Twitter. Данные аккаунты были заблокированы.

"Всего за период, который мы проверили, 3,8 тысячи связанных с IRA аккаунтов опубликовали 175,9 тысячи твитов, примерно 8,4% из них были связаны с выборами", — сообщает Twitter.

Компания также сообщила, что выявила несколько новых "ботов", якобы делавших публикации о выборах в США 2016 года. "Мы также предоставили конгрессу результаты анализа деятельности, которая, мы полагаем, была автоматизирована, связана с выборами и исходила из России… Мы выявили 13,5 тысячи дополнительных аккаунтов, в общей сложности 50,3 тысячи аккаунтов…мы считаем, что они связаны с Россией и публиковали связанный с выборами контент в ходе выборов", — говорится в блоге Twitter.

В Twitter сообщили, что компания разослала электронные письма с уведомлениями 677,8 тысячам американцев, которые подписаны на подобные аккаунты, поделились их публикациями или поставили отметку "нравится". При этом компания не уточняет, какого рода были эти уведомления.