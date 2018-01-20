Колумбийские власти расследуют серию убийств на границе с Венесуэлой

МЕХИКО, 20 янв – РИА Новости. Колумбийские власти начали расследование серии убийств на границе с Венесуэлой, сообщает в пятницу портал Nacional.

Речь идет о телах четырех человек, найденных в приграничном муниципалитете Вилья-дель-Росарио со следами ножевых ранений, пыток и издевательств на телах. Ранее в том же районе были найдены еще три тела.

Правоохранительные органы Колумбии считают, что речь может идти о противостоянии нескольких криминальных группировок, борющихся за контроль над пограничной контрабандой и нелегальным переходом границы.