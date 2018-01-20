Пользователи Facebook сами определят, каким новостным ресурсам доверять

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Социальная сеть Facebook предоставит пользователям возможность определить, каким новостным источникам они доверяют, написал на своей странице глава компании Марк Цукерберг.

"Я попросил команду удостовериться, что мы отдаем предпочтение новостям, которым можно доверять, информативным, местным. Мы решили дать сообществу самому определять, каким ресурсам можно в целом доверять", — написал Цукерберг.

Цукерберг также сообщил, что "они начинают на следующей неделе" и описал, "как это будет работать". "Теперь мы будем спрашивать людей, знакомы ли они с новостным ресурсом, доверяют ли они ему", — написал глава Facebook.

По словам Цукерберга, обновление соцсети не повлияет на количество новостей, которые видят пользователи Facebook.