Столкнувшийся с филиппинским судном эсминец прибыл в порт в США для ремонта

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американский эсминец USS Fitzgerald прибыл в порт города Паскагула в штате Миссисипи для ремонта после столкновения в середине июня с филиппинским контейнеровозом, сообщается на сайте ВМС США.

Согласно представленной информации, ведомство намерено произвести ремонт и модернизацию систем управления и боевой системы корабля, включая радар и средства связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Работы и тестирование обновлённых систем планируется завершить к середине 2019 года.

Утром 17 июня в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина — 154 метра, водоизмещение — 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина — 222,6 метра, водоизмещение — 29 тысяч тонн) ACX Crystal в 20 километрах от берега. В результате столкновения семь американских моряков из 300 погибли, трое получили ранения, оба корабля получили повреждения.

По итогам расследования инцидента, командир и два старших офицера американского эсминца Fitzgerald были уволены с военной службы, еще 9 моряков наказаны.