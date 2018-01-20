Трамп продлил действие закона о слежке за иностранцами

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что подписал документ, продлевающий срок действия закона о негласном наблюдении за иностранцами и сборе внешней разведывательной информации.

"Только что подписал документ о продлении сбора внешней разведывательной информации", — написал глава государства в Twitter.

Just signed 702 Bill to reauthorize foreign intelligence collection. This is NOT the same FISA law that was so wrongly abused during the election. I will always do the right thing for our country and put the safety of the American people first! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 января 2018 г.

Он заверил, что теперь это не тот закон, который подвергался столь жесткой критике во время выборов.

В официальном заявлении Трампа, которое распространил Белый дом, подчеркивается, что в рамках данного законодательства сбор информации может вестись "только по иностранцам, находящимся за рубежом".

Также президент отметил, что срок действия нынешнего закона рассчитан до 31 декабря 2023 года. По его словам, "проведение разведывательных действий, предусмотренных им, необходимо для обеспечения безопасности страны".

Существование масштабных программ слежки американских спецслужб раскрыл для широкой публики в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. По его данным, американские спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру.

В американском обществе с тех пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках этих программ. В конгрессе не возражают против слежки за иностранцами.

Представители спецслужб заверяют, что не осуществляют слежку за американцами сознательно и что данные американцев оказываются в базах данных по случайности. Спецслужбы США заявляют также, что с помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, но отказываются говорить, о каких терактах идет речь.