Суд в Канаде оправдал трех обвиняемых по делу об аварии поезда

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Суд присяжных в Канаде вынес оправдательный приговор трем обвиняемым в преступной халатности в деле о крушении состава с нефтью в канадском городе Ляк-Мегантик в 2013 году, сообщает телеканал CBC.

Как отмечает телеканал, обвиняемые Том Хардинг, Ричард Лабри и Жан Демайтр являются экс-сотрудниками транспортной компании Montreal, Maine and Atlantic Railway (MMA), которой принадлежал состав.

По версии следствия, к сходу поезда с рельс могли привести действия машиниста состава Хардинга, поскольку он "не использовал достаточно уровней тормозной системы". Следствие также считало, что необходимые меры для предотвращения трагедии не приняли экс-менеджер MMA Демайтр и диспетчер Лабри. Юристы обвиняемых, в том числе, заявляли, что сотрудники выполняли "рабочие инструкции" и не отвечают за действия руководителей компании.

Поезд, перевозивший 73 цистерны с нефтью, сошел с рельсов 6 июля 2013 года в городе Ляк-Мегантик в 250 километрах от Монреаля. До аварии поезд находился на стоянке, затем он пришел в движение и, развив высокую скорость, сошел с рельс. На месте происшествия вспыхнул пожар, который перекинулся на близлежащие дома и был потушен только через два дня. Число жертв катастрофы составило 47 человек. Огнем был полностью уничтожен центр города.